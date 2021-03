Roma, due argentini per il dopo Dzeko. Intoppo Nagelsmann

In casa giallorossa si pensa al dopo Dzeko, in lizza ci sono Icardi o Aguero. Nagelsmann finisce nel mirino del Totthenham per il dopo Mourinho

La Roma è ancora in corsa per la Champions League. In campionato i giallorossi sono a -2 dal 4° posto occupato dall’Atalanta, mentre l’Europa League potrebbe essere l’altra via per accedere alla coppa più importante d’Europa. Indubbiamente il futuro di Paulo Fonseca e della rosa stessa passa dalla qualificazione. Tiago Pinto, solamente con una chiara visione di quello che sarà la prossima avventura europea, potrà pianificare il mercato. Il contratto dell’allenatore portoghese è in scadenza e il rinnovo, come è ormai noto, scatterà in automatico solo con la qualificazione in Champions. Nelle ultime ore si è parlato di un forte interessamento da parte della Roma per Julian Nagelsmann, allenatore del Lipisa. Il giovane allenatore tedesco sa facendo vedere grandi cose e considerando anche la sua giovane età è un profilo che piace a mezza Europa. Infatti, anche il Tottenham sta pensando al tedesco per il dopo Josè Mourinho. Il futuro dell’ex Inter è sempre più in bilico dopo l’eliminazione dall’Europa League a discapito dei croati della Dinamo Zagabria. Il futuro dello Special One passerà per questo finale di stagione considerando che ha ancora la possibilità di vincere la Carabao Cup contro il Manchester City. La Roma è avvisata, il Tottenham sembra avere le idee chiare sul possibile erede di Mourinho. Per Nagelsmann sarà dura.

Calciomercato Roma, per il dopo Dzeko ecco Icardi o Aguero

Anche il futuro di Edin Dzeko è una grande incognita. La rottura con Paulo Fonseca ha compromesso il suo rapporto con i giallorossi e a fine stagione il bosniaco potrebbe lasciare la Capitale. Naturalmente con la partenza dell’allenatore portoghese la situazione potrebbe cambiare. Intanto, la dirigenza si guarda intorno e secondo quanto riferito da Repubblica i nomi in cima alla lisa sono due: Mauro Icardi e Sergio Aguero. Il secondo è in scadenza di contratto e con molta probabilità non rinnoverà con il Manchester City. Naturalmente il Kun sarebbe un colpo importantissimo ma da capire quanto l’argentino chiederà per l’ingaggio. Dall’altra parte la Roma può fare leva su un progetto molto interessate. L’altro nome è quello di Mauro Icardi. L’ex Inter, nonostante abbia ritrovato la maglia da titolare con Pochettino, in estate potrebbe lasciare il PSG. Anche la Juventus è sul giocatore, si prospetta quindi uno scontro di mercato tutto italiano.