Roma, Nagelsmann per il dopo Fonseca? La situazione

In casa giallorossa si pensa alla situazione allenatore. Fonseca potrebbe restare alla Roma ma per il futuro vengono vagliate altre opzioni

La stagione della Roma è stata finora caratterizzata da alti e bassi. Nonostante ciò, i giallorossi sono in corsa per l’obiettivo principale: quello di tornare in Champions League. Non solo. La squadra di Paulo Fonseca è l’unica italiana superstite in Europa. Dopo aver eliminato gli ucraini dello Shakhtar Donetsk agli ottavi di Europa League, i giallorossi affronteranno nel prossimo turno gli olandesi dell’Ajax. In campionato la Roma è al 6° posto, a -2 dalla quarta posizione occupata dall’Atalanta. In Italia gli uomini di Fonseca hanno toppato negli scontri diretti e hanno perso qualche punto contro squadre sulla carta inferiori come è successo domenica scorsa contro il Parma. Il futuro è ancora tutto da scrivere ma la cosa certa è che tutto dipende dal piazzamento finale considerando che la Champions League farebbe scattare il rinnovo automatico del contratto di Fonseca.

Calciomercato Roma, si valutano le alternative. Piace Nagelsmann

La questione allenatore è una faccenda che verrà compresa con maggiore chiarezza nel prossimo mese. E’ ovvio che il mancato approdo nella Coppa più importante d’Europa cambierà gli scenari tecnici. Fonseca resterà alla Roma con la Champions ma la mancata qualificazione spingerà Tiago Pinto a fare delle valutazione. Come riferito da Repubblica, il profilo che piace di più è quello di Massimiliano Allegri. A gennaio sembra esserci stato un incontro tra il general manager e l’allenatore toscano; entrambi sono stati visti in un hotel di Milano ma le parti hanno smentito affermando che si trattasse di casualità. Un altro nome fa impazzire i dirigenti giallorossi ed è quello del giovane Julian Nagelsmann, tecnico del RB Lipsia. A soli 33 anni ha dimostrato di avere un potenziale enorme e nelle sue esperienze ha fatto vedere grandi cose, anche in Europa. L’ex allenatore dell’Hoffenheim piace a molti dirigenti di top club europei e strapparlo alla concorrenza non sarà così semplice. Nagelsmann piace ma al momento c’è da capire il futuro di Fonseca. Quest’ultimo ha molte pretendenti; piace in Portogallo al Benfica ma in Italia anche il Napoli strizza l’occhio.