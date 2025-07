La Juventus non ha intenzione di perdere l’opportunità di portare Sancho in bianconero. L’ostacolo principale è l’aspetto economico dell’operazione, ma i bianconeri hanno pensato a come riuscire a finanziare la trattativa.

Juventus, circa 30 milioni in entrata con le cessioni di Weah e Mbangula

La voglia di far giocare Sancho in banconero è tanta, così la Juve prepara l’assalto decisivo per Jadon. L’esterno in forza al Manchester United è uno degli obiettivi della Vecchia Signora per rinforzare la rosa di Igor Tudor. Negli ultimi giorni i colloqui con i Red Devils e l’agente del giocatore si sono intensificati e sono aumentati, la voglia di chiudere la trattativa è uguale per entrambe le parti. Un primo accordo con lo United è stato trovato intorno ai 15 milioni di sterline, poco meno di 18 milioni di euro, mentre per Sancho è pronto un contratto da circa sei milioni netti a stagione.

I fondi per finalizzare l’acquisto di Jadon Sancho la Juve ha pensato di ricavarli dalla vendita di due giocatori: Samuel Mbangula e Timothy Weah. Entrambi hanno già squadre interessate; per l’esterno belga c’è il Werder Brema, pronto a mettere sul piatto circa 13 milioni di euro. Anche Timothy Weah è sul mercato, presto potrebbe diventare un nuovo giocatore del Marsiglia. I francesi, con De Zerbi in panchina, sono pronti a riportarlo in Ligue 1 e nelle prossime ore verrà definita la sua cessione per 15 milioni di euro.