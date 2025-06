La Juventus continua a lavorare per Jadon Sancho. Anche ieri, nella giornata di mercoledì, c’è stata una call tra i dirigenti della Vecchia Signora e il Manchester United. Le due squadre sono sulla stessa lunghezza d’onda per trovare l’intesa per una trattativa.

Juventus, United pronto a rilasciare Sancho

Nelle prossime ore ci sarà un contatto con l’esterno offensivo e i suoi agenti, che sarà decisivo per capire se Sancho deciderà di accettare o meno il progetto Juventus per la prossima stagione. La Juventus che quindi accelera lato club e giocatore per anticipare la concorrenza e avere il via libera per trattare, nella speranza che Sancho decida definitivamente di volare a Torino come sua nuova una destinazione. Ci sarà da capire quale sarà la decisione di Sancho per il suo futuro, contando che ci sono anche altre squadre sul giocatore, come il Napoli.

Non solo i partenopei, c’è anche il Fenerbahce di José Mourinho pronto a portare in Turchia l’attaccante. Al Fenerbahce sono pronti a ricoprire d’oro l’inglese con uno stipendio che si aggirerebbe attorno ai 200 mila euro settimanali.