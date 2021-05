Calciomercato Roma

La Roma è in emergenza in porta, è necessario trovare il portiere giusto per la prossima stagione. Mourinho e Tiago Pinto sono a stretto contatto per capire quale potrebbe essere la soluzione giusta da inserire tra i pali giallorossi. Con l’addio imminente a Pau Lopez, i tempi stringono.

Calciomercato Roma, Maignan in porta

Mike Maignan, portiere titolare del Lille con il quale è protagonista di una speciale stagione, in quanto sono sempre più vicini alla vittoria del campionato, è uno dei portieri più osservati in Europa. Arrivato al Lille dal Psg nel 2015 per un solo milione, il venticinquenne ha preso sempre più quota, tant’è che è una presenza stabile tra i convocati della Nazionale francese.

L’estremo difensore è seguito da diversi mesi anche dal Milan, ma la Roma potrebbe avviare una trattativa più pressante. Il valore del cartellino va oltre i 25 milioni di euro, il suo contratto in scadenza soltanto nel 2022. La ricerca di Tiago Pinto e Mourinho continua, ma la strategia è chiara: trovare a tutti i costi un portiere affidabile dopo anni di delusioni. Oltre al francese, sulla lista di Mou ci è finito anche Sergio Romero, ex portiere della Sampdoria, attualmente giocatore del Manchester United. Molto ammirato da Mou e vicino all’addio ai Red Devils per le poche occasioni che ha.