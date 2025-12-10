Benfica-Napoli 2-0: brutto ko per i partenopei, Mou conquista tre punti d’oro

Al Da Luz di Lisbona è appena terminato l’avvincente match Benfica-Napoli. La gara, valida per la sesta giornata della prima fase della Champions League è finita per 2-0 per i lusitani. In gol Rios e Barreiro. Il cammino dei partenopei si complica. Napoli in 23esima posizione, lusitani al 25esimo posto.

Benfica-Napoli, il tabellino

Il primo tempo con un Napoli completamente annichilito dal gioco impostato da José Mourinho con i suoi giocatori. Nonostante un possesso palla in totale equilibrio, il Napoli non è mai stato veramente pericoloso, a differenza del Benfica che alla prima occasione ha fatto anche gol. Il vantaggio dei lusitani arriva Appena dopo 20 minuti di gioco con Rios. La formazione di Antonio Conte cerca di reagire ma gli unici a rendersi pericolosi e ad avvicinarsi al gol sono sempre i padroni di casa. Quattro le occasioni pericolose per la squadra dello Special One. Prima frazione di gioco con Benfica in vantaggio per 1-0.

Il secondo tempo parte male: Appena 5 minuti di gioco e il Benfica trova la rete del doppio vantaggio grazie a Barreiro. Il Napoli prova subito a reagire. Nonostante i tentativi il Napoli non riesce a recuperare, la formazione di Mou porta a casa tre punti importanti.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Tomas Araujo, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea; Aursnes (94′ Freitas), Barreiro (95′, Neto), Sudakov (76′, Silva); Ivanovic (76′, Pavlidis). All.: Mourinho.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema (46′, Politano), Rrahmani, Buongiorno(52, Juan Jesus); Di Lorenzo, Elmas (80′, Vergara), McTominay, Olivera (47′, Spinazzola); Neres, Hojlund, Lang(75, Lucca). All.: Conte.

ARBITRO: Slavko Vincic (Slovenia).

Gol: 20′, Rios R. (B); 50′, Barreiro (B);

Ammonizioni: 53′, Lang (N); 78′, Dedic (B);

Espulsioni: –