Calciomercato Lazio

La Lazio ha bisogno di un buon mercato per rinforzare l’organico biancoceleste che quest’anno è stato in grado di giocarsela già molto bene, ma per andare oltre è importante fare qualche sforzo in più sul calciomercato. Le difficoltà la formazione di Simone Inzaghi le ha dimostrate soprattutto in difesa, reparto che dovrà essere rivoluzionato.

Calciomercato Lazio, tra addii e arrivi in difesa

La Lazio oltre ai nuovi acquisti dirà anche addio a qualche giocatore, come il difensore olandese Hoedt: l’addio è certo. In estate la difesa dovrà essere ricostruita, dando per scontata la presenza di Acerbi come leader del reparto difensivo, a oggi gli altri due posti sarebbero di Luiz Felipe e Stefan Radu. In questo caso si risente anche del fatto che il rumeno compirà trentacinque anni a ottobre e per il brasiliano c’è da resistere all’assalto del Barcellona, sempre più vicino al contratto.