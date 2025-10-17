Calciomercato Roma, idea Zirkzee per i giallorossi

Zirkzee rimane il nome grosso per il prossimo mercato della Roma. Come riportato da Matteo Moretto, il classe 2001 ha trovato poche spazio nel Manchester United e potrebbe decidere di lasciare il club inglese. In vista del mercato di gennaio, i giallorossi seguono l’attaccante, ma non sono i soli.

Roma, la concorrenza per Zirkzee

Oltre che il club capitolino, sull’olandese ci sarebbe anche l’interesse del West Ham. Gli Hammers sembrano muoversi in manieri decisamente concreta per l’acquisto del numero 11 dei Red Devils, tanto da aver già avviato i primi contatti con la dirigenza. Anche il Como starebbe seguendo Zirkzee, ma è in svantaggio rispetto al West Ham. Per adesso però non si può parlare di una è vera trattativa. Non rimane che aspettare i prossimi mesi per capire se la Roma farà passi avanti per l’attaccante.