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martedì, Marzo 31, 2026
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Calciomercato Roma, il mirino si è fermato su Issa Doumbia

Di
Anna Rosaria Iovino
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150
serie a enilive 2025 2026: roma vs bologna
FREDERIC MASSARA ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Roma inizia a guardare al futuro e lo fa con attenzione soprattutto verso i profili di giovani talenti. Nelle ultime settimane si susseguono diversi nomi, tra quelli finiti sul taccuino della dirigenza capitolina c’è anche quello di Issa Doumbia.

Calciomercato Roma, Issa Doumbia sul taccuino dei capitolini

Issa Doumbia, centrocampista del Venezia, che si sta mettendo in evidenza in questa stagione nel campionato cadetto, è finito nel mirino della Roma. Il classe 2003 è uno degli osservati speciali anche a Trigoria, dove si monitora con tanto interesse la sua crescita. Doumbia, grazie ai suoi numeri, è diventato un punto fermo del club lagunare. Una stagione da capogiro per il giovane centrocampista: 6 gol e 4 assist in 31 presenze.

La Roma deve fare attenzione, non è sola nella corsa al centrocampista. In fila si sono inseriti anche altri club, tra questi anche Milan e Inter. I due club milanesi  stanno seguendo con attenzione il giocatore. L’interesse della Roma per Doumbia si inserisce in un contesto di potenziale rivoluzione a centrocampo. Il nome del giovane ivoriano emerge come possibile erede di Manu Koné, altro centrocampista che potrebbe lasciare la Capitale in estate. Il prezzo del giocatore si aggira intorno agli 8 milioni di euro, ma in estate potrebbe lievitare.

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