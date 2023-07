Calciomercato Roma, indizio social per Scamacca | Tiago Pinto prova a sferrare il colpo

La Roma vuole chiudere il prima possibile la questione legata all’attaccante e al centrocampista: Scamacca è in pole per il reparto avanzato, e un ulteriore indizio arriva dai profili social dell’ex Sassuolo nei quali è stata tolta dall bio la denominazione “Giocatore del West Ham”.

Calciomercato Roma, Tiago Pinto vuole formulare l’offerta decisiva per Scamacca

Come riportato da calciomercato.com, La Roma è pronta a modulare la proposta al club inglese: prestito oneroso sui 4-5 milioni più il riscatto da circa 22 che scatterebbe in base alla qualificazione in Champions e/o le presenze di Scamacca. La stessa formula il gm giallorosso potrebbe proporla anche al PSG per Renato Sanches.