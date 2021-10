Calciomercato, Roma e Inter pensano ad uno scambio inatteso

Calciomercato, Gagliardini per Villar, questa l’idea di Roma e Inter

Un mercato senza soldi, soluzioni low cost obiettivo dei dirigenti delle squadre soprattutto italiane. A gennaio potrebbe concretizzarsi uno scambio inatteso tra Roma e Inter, con Roberto Gagliardini pronto a vestirsi di giallorosso in cambio dello spagnolo Villar. Scambio di prestiti per poi rivalutare il tutto nel prossimo mercato estivo. Un’idea nata negli ultimi giorni che potrebbe accontentare di due tecnici, con entrambi i giocatori che troverebbero nel nuovo sistema di gioco la soluzione ideale per tornare protagonisti in campo. Staremo a vedere.