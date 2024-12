Enzo Le Fée torna al centro delle voci di mercato. Il classe 2000 infatti, piace al Betis di Siviglia e potrebbe trasferirsi in Spagna già da gennaio, lasciando quindi la Roma dopo solo sei mesi dal suo arrivo.

Le Fée, in fondo alle gerarchie dei giallorossi

Nonostante le qualità tecniche – e la fiducia indiscussa di Ghisolfì – il francese non è riuscito a trovare spazio nel club capitolino e con il reintegro in rosa di Paredes la situazione non sembra essere destinata a migliorare.

Motivo per cui Le Fée potrebbe essere ceduto in prestito secco proprio al Betis e tornare alla Roma la prossima estate.

Oltre il club spagnolo, il centrocampista piace anche a molti club francesi che potrebbero optare per un acquisto a titolo definitivo. Non è ancora chiaro quindi quale sarà il futuro del calciatore, non resta dunque che aspettare la prossima finestra di mercato per capire se Le Fée continuerà la sua avventura in giallorosso.