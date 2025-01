Calciomercato Roma, Le Fée vicino al Sunderland

Che Enzo Le Fée fosse in uscita dalla Roma non è certo una novità. Infatti, già negli scorsi giorni il francese era finito nel mirino del Real Betis, ciò che stupisce invece è l’inserimento del Sunderland nella trattativa che – in questo momento – sembra essere in vantaggio sul centrocampista.

Roma, Le Feé verso il prestito

Inoltre, la formula con la quale il club inglese vorrebbe portare il giocatore in Premier sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Resta però da comprendere a quale cifra la Roma lascerebbe partire il classe 2000, acquistato solamente la scorsa estate per circa 23 mln.

Se l’operazione andasse a buon fine i giallorossi riuscirebbero a piazzare un costoso esubero, riuscendo a recuperare i costi sul bilancio.

Non resta quindi che monitorare la trattativa e vedere quale sarà la il futuro di Le Fée.