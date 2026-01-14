Calciomercato Roma, Malen ha detto sì: a breve in Capitale

Il calciomercato Roma non si ferma, dopo la chiusura per Robinio Vaz, ecco che arriva anche Malen. Gasperini potrà avere un giocatore che mancava nella sua rosa. Il calciatore olandese è una prima punta che sa muoversi anche come ala.

Calciomercato Roma, è fatta anche per Malen

L’ex Arsenal può arrivare entro un paio di giorni alla corte di Gasperini. Attualmente legato all’Aston Villa, ha accettato la proposta dei capitolini che si aggira intorno ai 1,5 milioni di euro per il prestito fino a giugno. Il giocatore ha un’opzione d’acquisto fissata a 23 milioni di euro. Al giocatore, classe 2000, sarà garantito, in caso di riscatto, un contratto fino al 2030. Con gli inglesi è già avvenuto lo cambio di documenti. L’Aston Villa lascerà partire il suo giocatore così l’attaccante può arrivare già oggi pomeriggio nella Capitale per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà alla Roma.

Intanto, la Capitale ha già accolto Robinio Vaz, atterrato ieri alle 19:30 a Ciampino. Il giovane talento è pronto a sostenere le visite mediche e a firmare un contratto fino al 2031.