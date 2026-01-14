Calciomercato Lazio, Pedraza ha firmato: i dettagli dell’accordo

Il calciomercato Lazio ha raggiunto al termine una nuova trattativa. A breve un nuovo giocatore si unirà all’organico guidato da Maurizio Sarri. A Formello arriverà Alfonso Pedraza.

Calciomercato Lazio, tutto fatto per Pedraza

Finalmente Maurizio Sarri avrà il tanto desiderato terzino sinistro. La società capitolina ha chiuso per lo spagnolo Alfonso Pedraza, il quale ha firmato un biennale fino al 2028 con la Lazio a partire dalla prossima stagione, quando si svincolerà a parametro zero. Il suo arrivo in capitale, alla guida di mister Sarri potrebbe essere anticipato già in questa sessione di mercato in caso di cessione del portoghese Nuno Tavares, con il pagamento di un indennizzo al Villarreal.

La Lazio, per assicurarsi il terzino, si è mossa in anticipo, che attualmente resterà ancora in forza al Villareal salvo sorprese. Lo spagnolo, stando agli accordi attuali, arriverà a Roma nei primi giorni di luglio. Non è esclusa la possibilità di un arrivo anticipato già nel mese di gennaio, ma questa ipotesi al momento resta molto complicata. Il club spagnolo, almeno per ora, non ha intenzione di perdere un giocatore nel pieno del campionato.