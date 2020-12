La Roma a caccia di un portiere, si scalda la pista che porta a Salvatore Sirigu

La Roma vuole un nuovo numero 1, Pau Lopez e Mirante non offrono le garanzie richieste, ecco tornare prepotentemente di moda il nome di Salvatore Sirigu. Ci sarebbero stati già i primi contatti con l’estremo difensore ormai in rotta con il Torino. Il portiere sarebbe pronto a trasferirsi nella capitale, la Roma proverà a piazzare Pau Lopez nel mercato di gennaio portando subito in giallorosso Sirigu, giocatore affidabile perfetto per la Roma.