Calciomercato Roma, Mou ha le idee chiare: il nome per l’attacco

Mourinho ha sempre dichiarato che gennaio dovrà essere il mese della svolta e Tiago Pinto sembra volerlo accontentare.

Il tecnico portoghese per migliorare la rosa ha chiesto un centrocampista in mezzo al campo e un terzino destro in alternativa a Karsdorp in attesa di sapere come andrà a finire la questione legata a Borja Mayoral.

Roma, spunta Weghorst

Visto il futuro incerto di Borja Mayoral, la Roma si sta già cautelando con un’alternativa a Tammy Abraham. Piace infatti il nome di Wout Weghorst, classe 1992 centravanti olandese del Wolfsburg.

Il centravanti, che quest’anno ha realizzato 6 reti in campionato non piace però solo alla Roma di Mourinho visto che sul calciatore c’è anche l’ex squadra allenata dal portoghese, ovvero il Tottenham.