Calciomercato Roma, il bomber arriva dal Brasile: di chi si tratta

Dopo la vittoria con lo Spezia e in attesa delle ultime due gare del 2021, Tiago Pinto pensa già al mercato. Il general manager giallorosso sta lavorando per regalare quei due acquisti tanto richiesti da Mourinho, un centrocampista e un terzino destro, in attesa della possibile partenza di Borja Mayoral.

Il tecnico portoghese ha chiesto dei rinforzi per poter provare a lottare per il quarto posto, anche se sarà difficile lottare con le prime quattro della classe, a cominciare da domenica visto che la Roma andrà in scena contro l’Atalanta di Gasperini dove mancheranno Pellegrini, El Shaarawy, Spinazzola, il giovane Felix e forse Smalling.

LEGGI ANCHE:

Roma, Roger Guedes il sostituto di Borja Mayoral?

In attesa dei nuovi acquisti la Roma sta lavorando alla questione legata a Borja Mayoral. Il giocatore spagnolo, che ha giocato le ultime due partite da titolare, continua però a non convincere Mourinho ed è sempre più vicino al rientro al Real Madrid, in attesa dell’ipotesi Fiorentina.

La Roma intanto si sta già cautelando al post Borja Mayoral visto che Tiago Pinto ha messo gli occhi sul giovane Roger Guedes, attaccante del Corinthians. L’attaccante classe 1996 ha realizzato 7 gol mostrando l’interesse anche di Monchi, ex ds giallorosso ora al Siviglia.