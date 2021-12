Mercato Roma, il terzino destro in arrivo dalla Spagna?

Le difficoltà economiche del Barcellona potrebbero dare una mano

Se nella rosa a disposizione di Mourinho ci sono molte, ed evidenti, lacune, una delle principali è quella che riguarda la corsia destra. In quella zona, infatti, Rick Karsdorp è costretto agli straordinari anche perché il suo sostituto naturale, Reynolds, non si è dimostrato all’altezza, finendo bocciato in ogni occasione in cui è stato chiamato in causa (l’ultima delle quali nella clamorosa sconfitta contro il Bodo Glimt).

La priorità per la dirigenza, come raccontiamo da settimane, è su questo obiettivo. L’ultima pista che Thiago Pinto sta battendo, come riporta il portale di informazione El Catalan, porta dritta a Sergino Dest, giovane terzino destro del Barcellona. L’olandese classe ’00 l’anno scorso si è imposto come uno dei migliori interpreti del suo ruolo nella Liga e in Europa, mentre in questa stagione le difficoltà dei catalani e qualche problema fisico lo hanno limitato. La Roma farà un tentativo per l’esterno anche se bisognerà trovare l’accordo sulla formula: secondo lo stesso portale, infatti, i giallorossi vorrebbero trattare per un prestito, mentre i blaugrana vorrebbero cederlo a titolo definitivo.