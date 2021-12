Calciomercato Roma, rottura totale con la società: Mou ne approfitta

L’eliminazione della Champions League porterà una rivoluzione in casa Barca, con Xavi pronto a smantellare gran parte della squadra per mettere dentro 4-5 rinforzi importanti per tornare a vincere.

Il Barcellona dopo le ultime cessioni dolorose e l’addio al calcio del Kun Aguero dovrà fare diversi tagli degli ingaggi, a cominciare dai giocatori poco considerati dall’ex centrocampista blaugrana.

Roma, torna di moda la pista Lenglet

Xavi ha messo da tempo sul mercato Umtiti e Lenglet. Mentre il primo potrebbe partire in prestito, il difensore ex Siviglia vuole lasciare a titolo definitivo il club visti gli ultimi problemi con l’allenatore del Barca.

Il giocatore, appena arrivato ha trovato subito spazio con Xavi anche se nelle ultime settimane le cose sono cambiate con il Barca che ora vuole Romagnoli dal Milan. Ecco che allora il giocatore potrebbe essere ceduto alla Roma per liberare un posto nella rosa, visto che Tiago Pinto è a caccia di un centrale che sostituirà probabilmente Kumbulla, sempre più vicino ad una cessione.