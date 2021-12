Calciomercato Roma, quante occasioni per gennaio: i nomi

Sono molti i problemi da risolvere per Tiago Pinto

Sarà un mercato fatto di scambi e prestiti quello della sessione di gennaio come quanto detto da molti operatori di mercato o anche da Tiago Pinto.

Sta di fatto che il general manager portoghese deve accontentare Mourinho sul mercato, che ha chiesto un centrocampista, un terzino e un difensore centrale, qualora dovesse uscire Kumbulla e Smalling torni a non convincere per le sue condizioni fisiche. Prima però il direttore portoghese dovrà cedere parecchi giocatori in rosa.

Roma, in pole Grillitsch e Tolisso per il centrocampo

Se per la fascia destra i nomi sembrano essere sempre gli stessi, con Dalot che piace molto a Mourinho ma con la pista portoghese che pare raffreddatosi visto che il giocatore è tornato di nuovo titolare con Rangnick, i profili a centrocampo sembrano essere molteplici. Infatti oltre a Zakaria, Xhaka e Herrera e Freuler nelle ultime settimane sono spuntati i nomi di Grillitsch e Tolisso che sembrano convincere Trigoria per caratteristiche e valutazione.