Calciomercato Lazio, doppio colpo per l’attacco: la strategia di Tare

La Lazio vuole risalire la china e per farlo lavora al doppio colpo in attacco.

Il ds Tare è già al lavoro per accontentare Sarri. L’allenatore toscano ha chiesto da mesi due rinforzi dal mercato, un vice Immobile, visto che Muriqi non convince a pieno l’allenatore ex Juventus e un terzino sinistro.

Prima però come è successo già nell’ultima sessione di mercato vanno fatte diverse cessioni visto anche l’indice di liquidità. Sono molti i giocatori che lasceranno la Lazio già a gennaio, a partire proprio dall’attaccante kosovaro che dovrà essere però sostituito velocemente.

Lazio, spunta il nome di Sesko per l’attacco

Oltre il nome di Botheim in casa Lazio è spuntato anche il nome di Benjamin Sesko, attaccante del Salisburgo. L’attaccante classe 2003 ha già realizzato 7 gol in 18 partite quest’anno e ha attirato l’interesse di diversi club europei.

Anche per questo, ma non solo la trattativa appare molto complicata, visto che gli austriaci cedono bene sul mercato e lavorano a delle trattative in concomitanza con il Lipsia, altra società in mano alla Red Bull. In attesa di Sesko la Lazio lavora anche a Botheim, giocatore che andrà in scadenza e che potrebbe arrivare quindi a parametro zero a Formello.