Calciomercato Lazio: sfuma un obiettivo. Ecco il motivo

L’attaccante non potrà andare a Roma sponda biancoceleste

Igli Tare è alla ricerca di un vice Immobile. Nelle ultime ore, stando ai rumors di calciomercato, era stato fatto il nome di Ciccio Caputo. L’attaccante sampdoriano piace molto a Claudio Lotito, ma per via di alcuni regolamenti vigenti, non potrà approdare alla corte di Maurizio Sarri. Il dirigente albanese, come alternativa, sta seriamente pensando a Benjamin Sesko, attualmente in forza al Red Bull Salisburgo. Ma solitamente la società austriaca chiede sempre molto per i suoi prodotti.

Lazio, fallisce il colpo Caputo: ecco perchè

L’attaccante, attualmente in forza alla Sampdoria, è stato accostato più volte alla società di Caludio Lotito, Ma, in virtù di alcune norme vigenti, non potrà andare in altre società tranne il Sassuolo. La punta, infatti, quest’anno ha esordito con la casacca dei neroverdi in campionato, per poi approdare al club di Ferrero. E questa situazione impedisce al giocatore di cambiare una terza società nel corso della stessa stagione. Lazio costretta a guardare altrove.