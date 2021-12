Roma, vendere per acquistare: i nomi in entrata e in uscita | La lista completa

Il general manager giallorosso dopo le parole di sabato, continua a lavorare al mercato.

Il girone di ritorno dovrà essere determinante per la Roma di Mourinho, che proverà a rientrare per la lotta al quarto posto. Il tecnico portoghese, che si aspetta un ribaltamento da parte dei suoi ragazzi, vuole però prima dei giusti investimenti sul mercato da Tiago Pinto.

Lo Special One, che ha messo nella lista del general manager portoghese due priorità, aspetta quindi un centrocampista che possa giocare accanto a Veretout e Cristante e un terzino destro come vice Karsdorp, aspettando i rientri di Pellegrini e Spinazzola.

Mourinho di nomi non ne ha mai fatti, Tiago Pinto ha confermato però che la Roma non farà grandi investimenti a gennaio. L’allenatore portoghese si aspetta però un giocatore dalle caratteristiche di Grillitsch, anche se vorrebbe Zakaria (che si avvicina sempre di più alla Juventus) e un terzino delle qualità di Bereszynski o Dalot.

I nomi più fattibili per il mercato giallorosso restano quindi Grillitsch e Bereszynski che potrebbero arrivare nella Capitale a parametro zero o per pochi milioni di euro. Se poi Tiago Pinto sarà bravo a piazzare gli esuberi come Reynolds, Calafiori, Borja Mayoral, Diawara e Villar allora la Roma potrà investire pesantemente sul mercato, con Dalot in prima fila, anche se il Manchester United a oggi lo cede solo a titolo definitivo.