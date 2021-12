Calciomercato Roma, in arrivo dal Bayern il rinforzo in mediana

Si studia un colpo low cost per gennaio

Per accontentare Mourinho, ma tenendo anche un occhio al bilancio, Thiago Pinto si sta muovendo su diversi tavoli per rinforzare la rosa della Roma in vista di gennaio. Uno dei reparti che necessitano forze fresche è quello di centrocampo con i giallorossi che hanno avuto la coperta corta, non appena qualche problema fisico si è abbattuto su uno dei titolari

Il nome che sta prendendo piede nelle ultime ore è quello di Marc Roca, mediano spagnolo in forza al Bayern Monaco. Il centrocampista classe ’96, ex pilastro dell’Espanyol, in Baviera ha giocato pochissimo: è alla sua seconda stagione, ma ha totalizzato solamente 12 presenze con il club (quest’anno conta una sola apparizione, di 23 minuti, in Champions League). Come scrive Il Messaggero, quindi, Roca potrebbe essere un nome papabile visto che il Bayern Monaco potrebbe cederlo a condizioni favorevoli.