Milan, nuovo attaccante per Allegri: interesse per un giovane talento dell’Anderlecht

Milan, Tare guarda in Belgio e mette nel mirino Mario Stroeykens

Il Milan ha individuato in Mario Stroeykens un possibile rinforzo per il proprio reparto offensivo. Il giovane fantasista belga, classe 2004, ha attirato l’attenzione dei rossoneri grazie alle prestazioni della scorsa stagione con l’Anderlecht, durante la quale ha messo a referto 5 gol e 7 assist in 39 presenze complessive tra campionato e coppe. Stroeykens si distingue per rapidità, visione di gioco e capacità di attaccare gli spazi, caratteristiche che lo rendono un profilo interessante per un Milan alla ricerca di maggiore profondità sulle fasce e di opzioni creative in zona gol.

L’esterno è valutato intorno ai 10 milioni di euro, una cifra che potrebbe rendere l’operazione sostenibile per il club di via Aldo Rossi, attento sia al valore tecnico sia alla prospettiva di crescita del giocatore. Il Milan monitora con attenzione il percorso di Stroeykens, consapevole che la sua adattabilità al calcio italiano e la capacità di inserirsi in un contesto competitivo come la Serie A saranno determinanti per definire la fattibilità dell’acquisizione nel corso delle trattative di mercato.