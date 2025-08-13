Milan, Hojlund valuta l’addio allo United: rossoneri vicini al nuovo attaccante

Il Milan sembra avercela fatta anche con Hojlund. Il giocatore dello United, dopo il via libera dal club, sta maturando la convinzione di lasciare i Red Devils. Il suo desiderio di non lasciare Manchester nonostante l’arrivo di Sesko non è del tutto svanito, ma dopo il colloquio avuto con lo United attraverso l’agenzia che cura i suoi interessi, ha ricevuto la conferma che per lui non c’è più spazio nel progetto tecnico di Amorim. Quindi via libera a nuovi orizzonti.

Milan, Hojlund più vicino al ritorno in Serie A

Non solo il Manchester United ha detto sì a Igli Tare e ha aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto di Rasmus Hojlund, obiettivo numero uno per l’attacco del nuovo Milan. Restano da definire i dettagli e da mettere nero su bianco le cifre, ma il via libera dei Red Devils è certamente un passo avanti importante nella trattativa. Il danese vorrebbe riscattarsi in Inghilterra dopo un anno non al meglio sia della forma fisica che per i risultati. Ma se non ci sarà occasione né spazio a Manchester, vorrà regalarsi la possibilità di rilanciarsi in un anno che va verso i Mondiali.

Ora però c’è da trovare l’accordo tra i club. I contatti tra le parti si sono intensificati: c’è già un’intesa sulla formula, un prestito con diritto di riscatto, ma non ancora sulle cifre: il Milan mette sul piatto 4 milioni di euro per il prestito e un riscatto tra i 30 e i 32, mentre lo United chiede una cifra complessiva tra i 40 e i 45 milioni, bonus compresiNonostante sembri vicino Hojlund, Tare ha anche pronti i piani alternativi: Vlahovic in testa, comunque al momento decisamente più complicate oltre che molto più onerose.