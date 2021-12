Calciomercato Roma, Mou pesca in Serie A: il rinforzo per gennaio

Lo Special One ha bisogno di rinforzi per lottare al quarto posto

Lo ha sottolineato Mourinho alla vigilia della conferenza stampa contro lo Spezia, la “sua” Roma ha bisogno di rinforzi. Il tecnico portoghese ha voluto precisare che la rosa sarà migliorata ma che non ci saranno investimenti pesanti sul mercato.

Tiago Pinto vuole accontentare quindi lo Special One con due acquisti sul mercato(un centrocampista e un terzino), da valutare poi la questione legata a Borja Mayoral con il Real Madrid.

LEGGI ANCHE:

Roma, è Maggiore l’obiettivo per il centrocampo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, spunta un ultimo nome per il centrocampo giallorosso. Si tratta di Giulio Maggiore, capitano dello Spezia e principale artefice della promozione in serie A di Vincenzo Italiano. Lo Spezia per cedere il suo calciatore chiede 8 milioni di euro, cifra che potrebbe scendere con qualche contropartita tecnica.

Maggiore potrebbe essere una valida alternativa a Cristante e Veretout in vista di un pesante investimento per il futuro(vedi Zakaria o Xhaka).