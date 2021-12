Calciomercato Roma, rinforzo dalla Juventus: Tiago Pinto on fire

Tiago Pinto pensa ad un rinforzo per l'attacco

Come detto ieri mattina nella conferenza stampa da Mourinho la Roma non farà grandi investimenti, ma bisognerà intervenire in maniera mirata.

Il tecnico, anche se sa che la Roma ha un budget limitato per gennaio, ha chiesto come priorità un regista di centrocampo e un terzino destro da alternare a Karsdorp. Non sono però esluse sorprese in attacco vista la probabile partenza di Borja Mayoral.

LEGGI ANCHE:

Roma, spunta la pista Morata

Secondo quanto riportato da TodoFichajes, infatti, José Mourinho avrebbe individuato in Alvaro Morata il giusto rinforzo da affiancare ad Tammy Abraham. La Juventus dal canto suo ha sempre nei pensieri Dusan Vlahovic per l’attacco e vorrebbe rispedire l’attaccante spagnolo all’Atletico Madrid, club da cui proviene in prestito il calciatore.

L’operazione potrebbe concludersi con un prestito biennale, stessa formula in cui il calciatore era arrivato alla Juventus con il benestare della moglie del calciatore che vorrebbe rimanere in Italia visto che i figli sono nati proprio qui in Italia.