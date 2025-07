Si lavora senza sosta in capitale per portare nuovi possibili arrivi nella rosa di Gasperini. Non solo trattative in corsa con Wesley e Daniele Ghilardi, il ds Frederic Massara ora è al lavoro ora per migliorare il reparto offensivo: si cerca un calciatore che possa giocare sul centrosinistra di piede destro.

Roma, vari i nomi per un esterno, ritorno di fiamma per Hudson-Odoi

La Roma è alla ricerca dell’esterno offensivo per delineare l’attacco giallorosso. Il ds Frederic Massara sta valutando alcuni profili per migliorare la rosa. Tra i nomi in lista c’è quello di Eljif Elmas che il Lipsia valuta tra i 15 ai 18 milioni di euro. Ma in capitale piace anche un altro giocatore, il norvegese Nura che però ha un costo di oltre 30 milioni di euro. Considerando i soldi in uscita per i colpi estivi, sulla lista figura anche un nome più accessibile: Hudson-Odoi del Nottingham Forest.

Hudson-Odoi è il giocatore che i giallorossi stanno seguendo da più tempo. Reduce da una stagione convincente, l’ex gioiello del Chelsea ha totalizzato 36 presenze complessive, mettendo a referto 5 gol e 3 assist tra Premier League e coppe.