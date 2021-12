Calciomercato Inter, affari con la Roma: via già a gennaio

L'Inter lavora ad un nuovo in acquisto in attacco

L’infortunio di Correa ha scombussolato i piani della dirigenza nerazzurra. L’Inter, che nella gara contro il Cagliari schiererà di nuovo Alexis Sanchez, quarto attaccante della rosa e sempre più vicino a lasciare il club nerazzurro a gennaio.

Con Correa che torna nel 2022 e i sogni Scamacca e Raspadori per giugno, Ausilio e Marotta starebbero pensando ad una soluzione low cost per la prossima sessione di mercato.

LEGGI ANCHE:

Inter, spunta la pista spagnola per l’attacco

L’Inter per sostituire il giocatore cileno starebbe pensando a Borja Mayoral, attaccante della Roma che trova poco spazio nella rosa di Mourinho.

L’attaccante giallorosso in prestito dal Real Madrid e andato in gol nell’ultima gara di Conference League, potrebbe decidere di tornare nel club spagnolo a gennaio per poi essere ceduto di nuovo magari proprio nell’Inter che come la Fiorentina sarebbe sulle tracce di un attaccante delle caratteristiche di Borja Mayoral.