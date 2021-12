Calciomercato Inter, rinforzo in arrivo: avviati i dialoghi con Raiola

Mino Raiola non si smentisce mai. Il noto agente di molti calciatori legato a numerose trattative, ha svelato ancora una volta un retroscena sfumato di mercato.

Non è detto però che l’Inter, a caccia di un rinforzo in attacco per gennaio, non possa tornare prepotentemente sul giocatore che fa parte della scuderia Raiola.

Mino Raiola, intervistato dalla testata tedesca ‘Sport 1’ ha rivelato come il giocatore francese del Borussia Monchengladbach prima dell’infortunio, sia stato a un passo dall’Inter visto che la dirigenza nerazzurra dopo la partenza di Lukaku fosse alla ricerca di 2 attaccanti.

L’Inter, vista la possibile partenza di Sanchez potrebbe tornare prepotentemente sul giocatore dato che l’attaccante si è ristabilito totalmente dall’infortunio e allora l’Inter se vorrà il giocatore dovrà fare presto visto che il giocatore ha parecchio mercato in Italia, Francia e Spagna.