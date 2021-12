Calciomercato Inter, il PSG apre alla cessione: rinforzo in arrivo

Quest’ estate l’Inter era vicinissima al colpo Georginio Wijnaldum, salvo poi accettare l’offerta del Psg. Il calciatore ex Liverpool, che piaceva anche alla Roma di Mourinho, ha raccolto 20 presenze fino ad oggi nella squadra francese, un po’ poche per un calciatore della sua caratura internazionale.

L’Inter sta però cercando ancora un centrocampista che possa fare il vice Brozovic visto che Gagliardini e Vecino finiranno sul mercato e per questo Ausilio e Marotta potrebbero tornare alla carica per il calciatore olandese.

LEGGI ANCHE:

Inter, torna di moda l’idea Wijnaldum

I pochi minuti a disposizione giocati e la folta concorrenza potrebbero spingere il calciatore a cambiare aria.

Il calciatore, che potrebbe partire in prestito secco per soli 6 mesi per poi ritornare a giugno nel club francese, piace però anche all’Arsenal di Arteta, che è a caccia di nuovi acquisti per risalire la china.