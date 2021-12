Calciomercato Roma, è lui il prescelto a centrocampo: arriva a gennaio

Dopo essere stata la regina del mercato quest’estate, la Roma di Tiago Pinto e Mourinho vuole confermarsi nella sessione di gennaio.

Lo Special One ha chiesto due acquisti per gennaio, un centrocampista che possa giocare accanto a Veretout o Cristante e un terzino destro, che possa far rifiatare Karsdorp visto che il profilo di Reynolds non ha mai convinto il tecnico portoghese.

LEGGI ANCHE:

Roma, Xeka è l’ideale per Mourinho?

Oltre ai soliti Grillitsch, Xhaka, Marcos Roca, Zakaria e Tolisso, in casa Roma è tornata di moda la pista che porta a Xeka del Lille.

Il calciatore, che ha un contratto ormai prossimo alla scadenza con il Lille, piace molto al ds portoghese, anche se prima il direttore sportivo dovrà pensare a cedere visto che nel reparto ci sono ancora Diawara e Villar, che Mourinho non considera per niente o quasi.