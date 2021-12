Nella diciassettesima giornata è Vlahovic il migliore al Fantacalcio. Bene anche Smalling e Gabbiadini.

L’Inter di Inzaghi corona l’inseguimento al primo posto della classifica scavalcando i cugini del Milan; bene anche l’Atalanta che arriva di slancio al terzo posto approfittando dell’inaspettato crollo casalingo del Napoli ad opera del sempre più sorprendente Empoli di Andreazzoli. Ed al Fanta com’è andata? Siete riusciti ad indovinare le mosse e ad effettuare i giusti correttivi di formazione? E soprattutto avete centrato le scelte migliori di giornata o siete incappati in qualche “fantasfiga”? Considerando che per quanto riguarda il ruolo attribuito facciamo riferimento al metodo CLASSIC, vediamo com’è andata ruolo per ruolo nel diciassettesimo turno.

PORTIERI – E’ proprio dell’Empoli il numero 1 di giornata; Vicario resta inaspettatamente imbattuto al Maradona ed i suoi interventi, specie su Insigne e Lozano, gli fruttano un bel 7 di media. Stessa votazione per Terracciano, ormai calato nel ruolo di titolare della Fiorentina, e per il romanista Rui Patricio. Addirittura superiore la prestazione di Cragno che para anche un rigore ma viene penalizzato dalle quattro reti subite non certo per colpa sua; il 6 finale di fantamedia non gli rende merito. Chi non riesce a sollevarsi sotto i colpi avversari è il salernitano Belec che rimedia un brutto 4 trasformato addirittura in un bruttissimo 0 in fantapagella. Non molto meglio Sirigu, abbonato suo malgrado ai votacci, che esce con le ossa rotte ed un secco 1,5 di fantamedia dalla sconfitta genoana nel derby.

DIFENSORI – E’ tutta giallorossa la coppia centrale di giornata; Smalling e Ibanez meritano un bel 7 che diventa 10 in fantamedia grazie alle reti che hanno deciso la sfida con lo Spezia. Sottolineiamo in particolare l’exploit dell’inglese che torna protagonista dopo un duro e lungo periodo caratterizzato da infortuni in serie. Dietro la lavagna tra i difensori finiscono i rossoblù Soumaro (fm 2,5) e Vanheusden (fm 3,5); il bolognese rimedia un giallo ed è suo malgrado protagonista in occasione dell’autorete che vale il 2-0 per i granata; stessa sorte per il genoano che tuttavia può contare su mezzo punto in più di partenza ed un’ammonizione in meno. Malus a parte i peggiori sarebbero stati Dalbert e Carboni, la banda del buco cagliaritana, entrambi “meritevoli” di un secco 4,5.

CENTROCAMPISTI – A proposito di Cagliari, è Calhanoglu, che imperversa contro i sardi, il miglior centrocampista del turno con il suo 11,5 di fantamedia arricchito da un gol ed un assist. Molto bene anche gli atalantini Miranchuk e Koopmeiners, il viola Bonaventura, il laziale Zaccagni ed il solito Aramu, tutti a 10 grazie alle rispettive marcature siglate. Decisamente male invece Soriano e Deiola, entrambi con un 4,5 di fantamedia scaturito da un 5 di partenza più il giallo ad aggravarne la posizione.

ATTACCANTI – Tanto per cambiare è Vlahovic a fregiarsi della palma di migliore assoluto di giornata. Con il suo 14 di fantamedia il bomber viola si lascia alle spalle tutti i concorrenti e stacca pure Immobile nella classifica dei cannonieri. Ci piace stavolta esaltare la prestazione, con gol, di Gabbiadini (fm 11), un altro che come Smalling ha trascorso finora più tempo in infermeria che in mezzo al campo. Si rivede tra i migliori anche Caputo che tocca quota 10,5. In contrapposizione al proprio cognome è Success il peggiore attaccante della diciassettesima giornata con il suo poco lusinghiero 4 (5 ed espulsione). Seguono a ruota Gyasi (4,5) e per completare la giornataccia del Cagliari, Keita con un secco 5 di fantamedia, al pari del romanista Afena Gyan penalizzato però dall’espulsione.