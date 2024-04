Fantacalcio – Tutti i Top e Flop della 30^ giornata

Grande giornata per Leao e Marusic mentre Immobile e Lukaku sorprendono in negativo

Inizierà già domani la 31esima giornata di campionato. Vediamo quindi rapidamente come sono andate le cose, in termini fantacalcistici, in quella disputatasi a cavallo della Pasqua, esaminando il rendimento dei calciatori ruolo per ruolo.

PORTIERI – Grazie ad una prestazione impeccabile e nessuna rete incassata sul campo del Napoli, è Carnesecchi, con 7, il miglior portiere della settimana. Ben quattro lo seguono, mezzo punto in meno, e sono Ravaglia, Falcone, Mandas e Svilar; curiosamente tutti, tranne l’estremo difensore del Lecce, sono abitualmente riserve nei rispettivi club o divenuti titolari nel corso della stagione. Tra i migliori, con un bel 7 in pagella, ma penalizzati dai gol subiti, anche Terracciano (fm. 5), Maignan e Di Gregorio (gli ultimi due con fm. Pari a 6). Ultimo tra i “numeri uno” si piazza Costil; per lui un 5,5 di partenza tramutato in 2,5 dai malus per le reti incassate. Poco meglio Meret che meriterebbe la sufficienza ma sprofonda a 3 in fantamedia a causa dei palloni raccolti in fondo al suo sacco.

DIFENSORI – Marusic, grazie alla rete che decide l’incontro con la Juventus, è il migliore del turno con il suo 10 in fantapagella; stessa votazione anche per Dimarco e Lykogiannis. Senza rete ma con bonus assist, si arrampicano fino all’8 il centrale del Bologna Calafiori e l’interista Bastoni. A livello prestazionale, ma con zero bonus all’attivo, dobbiamo segnalare anche le pagelle degli atalantini Scalvini e Hien che “chiudono” con un bel 7. Dietro la lavagna è Juan Jesus a rimediare il voto più basso; per lui un 4,5 senza malus. Tra i numerosi 5 assegnati ai difensori segnaliamo in particolare Zappa, Okoli e Rahmani.

CENTROCAMPISTI – In mezzo al campo dominano la giornata in due: Miranchuk e Saelemaekers che meritano un bel 7,5 di base, aumentato a 11,5 grazie a gol ed assist. Alle loro spalle si piazzano con un bel 10, frutto del bonus gol abbinato ad una prestazione da 7,diversi elementi, alcuni piuttosto abituati ad essere tra i migliori, altri un po’ meno; tra i primi ricordiamo Orsolini e Gudmudsson, tra i secondi Duncan, Sulemana e Reinier. Si fermano a 9,5 ma solo perché scottati da un cartellino giallo, Koopmeiners e Loftus-Cheek. Molto bene anche Pasalic (8), Guendouzi e Reijnders (7,5) che uniscono un assist alle loro prestazioni positive. Stranamente tra i peggiori il capitano del Monza Pessina che col rosso peggiora una votazione già non esaltante e chiude a 3,5 di fanta media. Poco meglio, o meno peggio, se la cava Candreva col suo 4,5 comprensivo di giallo.

ATTACCANTI – Torna in vetta Leao che quando è in giornata diventa inarrestabile in campo ed al Fantacalcio. Stavolta piazza un assist ed un gol arrampicandosi fino alla fanta media di 11,5. Un punto sotto per Scamacca (10,5), mentre sono in 4 ad arrivare a 10 grazie al bonus da tre punti regalato loro da una rete realizzata; sono Sanchez, Defrel, Sanabria, Thauvin e Bonazzoli. Buone notizie anche da Noslin e Beltran che chiudono con un bel 7,5 frutto di un assist a testa. Giornata storta invece per Shomurodov, Piccoli e quattro big, Retegui, Osimhen, Lukaku ed Immobile, che a vario titolo (con o senza “giallo”), chiudono con un brutto 5 in pagella.