Fantacalcio – Consigli per la formazione ideale nella giornata del Derby Capitale

Grande attesa per la giornata del derby di Roma; ecco i consigli di formazione per il fantacalcio

Si torna in campo per lo sprinti finale; ora si decide il fantacalcio

Riparte stasera il campionato che si avvia ormai alla sua parte conclusiva; anche molte leghe o coppe volgono al termine ed ogni sfida potrebbe risultare decisiva sia in Serie A sia per il Fantacalcio. Vediamo quindi quale formazione schierare per conquistare punti determinanti per il raggiungimento dei vostri obiettivi.

In Salernitana-Sassuolo, oggi alle ore 20.45, risulta ormai difficile scegliere calciatori tra i granata alla ricerca soltanto della dignità; pensiamo ancora una volta a Candreva (anche se nell’ultimo turno è risultato tra i peggiori) ed aggiungiamo Tchaouna. Per la formazione di Ballardini, che deve viceversa sfruttare al massimo questa gara per fare punti, segnaliamo Pinamonti, Thorstvedt e Laurientè.

Sabato alle 15 scenderanno in campo Milan e Lecce, protagoniste all’andata di una gara spumeggiante e ricca di reti. Il ritrovato Leao, il continuo Pulisic ed il rientrante Hernandez potrebbero fare al caso vostro. Viste le difficoltà offensive mostrate contro la Roma anche Maignan può risultare un ottimo elemento da schierare. Sul fronte opposto sembrerebbe in buona forma il terzino Gallo; chances anche per Oudin e Piccoli.

Sempre sabato ma alle 18,00 ci sarà l’attesissimo derby della Capitale, il terzo della stagione; nei primi due una vittoria per la Lazio ed un pareggio, per cui la Roma cercherà con determinazione la vittoria e stando alla classifica approccia da favorita alla stracittadina. Tudor dal canto suo è alla caccia di continuità, almeno in campionato, dopo la sconfitta con la Juventus in Coppa Italia. I nomi caldi dovrebbero essere Lorenzo Pellegrini, Dybala, Lukaku e Angelino da una parte, Luis Alberto, Felipe Anderson e Guendouzi dall’altra. Nei derby però ci sono spesso delle sorprese ed allora puntiamo anche su El Shaarawy, Paredes, Kamada e Isaksen.

Il sabato si concluderà con Empoli-Torino alle 20.45. Tra i toscani, che hanno un bisogno smisurato di tornare a conquistare preziosi punti per la salvezza, in rampa di lancio Marin, Zurkowski e Niang. Per Juric gli uomini di punta saranno invece Sanabria, Vlasic e Zapata. Caprile e Milinkovic-Savic possono essere schierati anche in ottica modificatore.

Domenica a pranzo testa-coda con Frosinone-Bologna. I ciociari, sempre più in affanno, avranno in Soulé, Mazzitelli e Cheddira le carte più pericolose da giocare mentre tra i felsinei i soliti Zirkzee, Ferguson e Orsolini daranno i maggiori grattacapi alla difesa di Di Francesco. Possibili sorprese: Zortea, Brescianini, Posch e Lucumì.

Alle ore 15,00 il Monza riceverà il Napoli. Da entrambe le parti ci sono delle certezze: Colpani e Osimhen su tutti, ma i possibili protagonisti sono molti: Di Gregorio, Maldini, Di Lorenzo, Politano e Kvaratskhelia.

Alle 18,00 il Verona cercherà di mantenere la rotta verso la salvezza ma il Genoa è un avversario molto difficile anche se privo di Retegui e con qualche pedina non al meglio. Tra questi sicuramente Gudmundsson che comunque metteremmo in campo. Altri uomini su cui contare saranno Serdar, Suslov, Folorunsho e Noslin sul fronte gialloblù, Martinez; Bani, Messias e Ekuban per i grifoni.

Sempre alle 18,00 in programma anche Cagliari-Atalanta; obbiettivi diversi ma stessa voglia di vincere. Zappa, Dossena, Gaetano e Luvumbo per Ranieri, Carnesecchi; Hien, Pasalic, Lookman, Koopmeiners e Scamacca per Gasperini sono gli uomini “caldi”.

La domenica si chiuderà alle 20,45 con la sfida, ricca di storia e contenuti anche polemici, tra Juventus e Fiorentina. Szczesny; Bremer, Rabiot, Chiesa e Vlahovic saranno i jolly di Allegri mentre Italiano punterà deciso su Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, e Beltran.

Lunedì alle 20,45 la giornata si concluderà con Udinese-Inter. Per i friulani ci prendiamo Pereyra, Lovric, Kamara e Thauvin. Nell’Inter i migliori dovrebbero essere Sommer, Pavard, Calhanoglu, Thuram e Lautaro.