Calciomercato Roma, Mourinho chiama un suo ex giocatore

La Roma punta il giocatore del Tottenham

La Roma prova a fare la spesa oltremanica: per gennaio il club capitolino ha adocchiato diversi giocatori che potrebbero aumentare la qualità dei giallorossi oltre che allungare la coperta in settori dove attualmente sono scoperti. Particolare attenzione verrà data al centrocampo, reparto nel quale Cristante e Veretout sono attualmente costretti a fare gli straordinari. Per questo, secondo quanto riporta la BBC, la dirigenza sarebbe orientata a puntare su Harry Winks, mediano del Tottenham che Mourinho conosce bene per averlo allenato durante la sua esperienza agli Spurs.

LEGGI ANCHE

Roma-Bodo Glimt, risultato, tabellino e highlights

Bologna, due rinforzi per gennaio: uno arriva dalla Roma

Harry Winks, classe ’96, è al momento ai margini del progetto e infatti in questa prima parte di stagione ha accumulato solamente 7 presenze totalizzando appena 437 minuti: questa potrebbe essere una leva interessante da sfruttare per proporgli il progetto Roma dove sicuramente troverebbe più di una maglia da titolare.