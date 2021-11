Bologna, due rinforzi per gennaio: uno arriva dalla Roma

Riccardo Orsolini non resterà ancora a lungo a Bologna, infatti, la società considera il calciatore cedibile. Il classe 1997 è quello che ha più mercato e sono già diversi i club che hanno chiesto informazioni su di lui: Fiorentina, Torino, Lazio e Milan. I felisinei lo valutano circa 15 milioni di euro e la loro intenzione sarebbe monetizzare già a gennaio in modo tale da poter chiudere per due rinforzi che potrebbero dare maggiore equilibrio alla rosa di Sinisa Mihajlovic.

LEGGI ANCHE:

I rossoblù sarebbe pronti a sferrare l’assalto definitivo per due ottimi giocatori. Il primo della wishlist sembrerebbe essere Marash Kumbulla. Il feeling tra l’albenese ed Josè Mourinho non è mai sbocciato ed una cessione a gennaio sembra l’ipotesi più concreta. Kumbulla sarebbe un rinforzo importante per la difesa di Sinisa Mihajlovic. Per l’albanese si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto.

Il secondo nome è quello di Daniele Baselli. Il centrocampista non sta avendo molto spazio dopo che Juric più volte gli ha preferito Lukic, Pobega e Linetty. Al Bologna si giocherebbe il posto da titolare con Dominguez e Svanberg. Il Torino lo valuta intorno ai cinque milioni di euro.