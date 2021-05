Calciomercato Milan

Il Milan è alla ricerca di rinforzi anche a centrocampo. Da diversi mesi la dirigenza prova interesse per Rodrigo De Paul che, oltre ad essere costoso ha anche diverse società interessare, l’ultima l’Atletico Madrid. Intanto Maldini e Massara si guardano intorno e hanno puntato gli occhi su Jerdy Schouten.

Calciomercato Milan, pressing per Jerdy Schouten

Jerdy Schouten pur essendo un centrocampista molto forte e versatile come l’argentino dell’Udinese, ha compiti tattici completamente diversi e in effetti si può considerare come un obiettivo in aggiunta, piuttosto che alternativa. Il Milan ci pensa a prescindere a portarlo via dal Bologna.

Intanto la dirigenza rossonera dovrà faticare per poterselo aggiudicare. Non solo il Bologna non ha intenzione di lasciarlo andare, ci sono anche altre due società italiane ad averlo puntato: c’è José Mourinho che ha intenzione di portarlo a Roma e l’Atalanta che vuole rinforzare l’organico a Gasperini. Il 24enne olandese è finito con intensità sotto i radar rossoneri dopo la sfida vinta dai ragazzi di Pioli e adesso si prova ad accelerare la trattativa.Il classe 1997 in rossoblù ha disputato 51 presenze, segnando un gol.