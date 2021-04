Leonardo Spinazzola quest’oggi verrà sottoposto ad una risonanza a Villa Stuart. Nelle prossime ore dunque si farà chiarezza sull’entità dell’infortunio al flessore sinistro che lo ha fatto abbandonare anzi tempo la Johann Cruijff Arena. La speranza del mister è di riaverlo in gruppo nel giro di un paio di settimane, ma prima di cantare vittoria bisogna conoscere la diagnosi.

Ieri sui canali social del club è stato pubblicato il video della seduta di scarico dei giallorossi ad Amsterdam e il numero 37 è stato ripreso mentre camminava sul tapis roulant senza difficoltà. Come scrive il Tempo l’ex Juventus salterà l’impegno con il Bologna e il ritorno di Europa League contro l’Ajax.

Roma, dietro l’infortunio di Spinazzola c’è lo zampino di Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma ha affermato, ironizzando, che se Spinazzola si è infortunato un po’ la colpa è anche sua.

“Tomiyasu sarà assente, poi ho involontariamente portato sfiga a Spinazzola. Stavo vedendo la gara contro l’Ajax, Spinazzola stava facendo bene e non sapevo come fermarlo. Appena ho pensato questo, si è fatto male. Mi dispiace per il calciatore ovviamente, però ammetto che ci sarebbe voluto Valentino Rossi per fermarlo”.