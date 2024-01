Calciomercato Roma, nuovo nome per la difesa | Di chi si tratta

La Roma, con l’arrivo dell’olandese Dean Huijsen, continua a cercare nuovi giocatori nel reparto difensivo a causa dei problemi di forma di Mancini, Smalling e Llorente.

L’interesse della Roma per Alexsandro

Secondo il quotidiano francese, i giallorossi starebbero pensando al difensore brasiliano Alexandro, che attualmente gioca nel Lille. Il contratto del giocatore scade nel 2026, ma viste le restrizioni del Fair Play Finanziario che impediscono ai giallorossi di acquistarlo, la Roma potrebbe offrirgli un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto. Non è la prima volta che Alexsandro diventa popolare in Italia. La scorsa estate, il Sassuolo ha preso in seria considerazione il suo profilo, arrivato al Lille per 2 milioni di euro da Chaves. Il brasiliano, ha collezionato 24 presenze con il LOSC in questa stagione.