Roma, Nzonzi porta un esterno: il nome

La dirigenza giallorossa vuole rinforzare una zona di campo importante nello scacchiere tattico di Fonseca

La questione esterni per Paulo Fonseca interessa e non poco all’allenatore portoghese. La situazione è abbastanza chiara secondo Il Tempo: Spinazzola e Karsdorp sono fuori da ogni discorso di trasferimento, diverso invece la situazione per i vari Bruno Peres, Calafiori e Santon. Per la corsia di destra piace molto il classe 2002 del Rennes Brandon Soppy. Il francese può essere adattato anche come centrale ma strapparlo al Rennes non sarà semplice. Il club francese chiede almeno €15M; una cifra molto alta ma Tiago Pinto può giocarsi la carta Nzonzi. Il centrocampista è ancora di proprietà della Roma ma attualmente gioca in prestito al Rennes. Tra le società non c’è un accordo di diritto di riscatto e per questo motivo Nzonzi potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per abbassare il prezzo di Soppy.