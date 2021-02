Roma, Pellegrini corteggiato dal Barcellona. La situazione

Pellegrini è finito nel mirino di un top club europeo. Il Barcellona lo segue con molta attenzione

Il rapporto tra Lorenzo Pellegrini e i tifosi della Roma non è mai stato del tutto roseo. L’ultimo episodio che lo ha visto protagonista è quello in cui, in una storia Instagram, aveva fatto gli auguri al compagno di nazionale, capitano della Lazio, Ciro Immobile. La dedica all’attaccante della Lazio è stata la seguente: “Auguri fratello”. Non tutti i tifosi giallorossi hanno apprezzato questo legame tra il capitano della Roma con uno dei simboli della Lazio. Infatti, in città, è apparso uno striscione con scritto: “Pellegrini non è il mio capitano” firmato Brigata De Falchi, un gruppo della curva Sud. Il classe 1996 non ha ancora rinnovato il proprio contratto che scade nel 2022. La Roma vuole fare in fretta perché c’è una clausola da 30 milioni di euro da rimuovere o quantomeno da aumentare.

Il Barcellona ci prova e sogna Pellegrini

Secondo quanto riferito da Donbalon, Ronald Koeman è deluso dalle prestazioni di Miralem Pjanic. L’ex Roma in estate potrebbe salutare, a Barcellona rimpiangono già Arthur che si è trasferito alla Juventus. Per il tecnico olandese la coppia ideale sarebbe stata quella Arthur-De Jong. Però, viene citato anche Pellegrini. Anche lui viene considerato un profilo giusto per rinforzare il centrocampo blaugrana considerando le sue qualità tecniche. Il Barça può acquistarlo ad una cifra davvero bassa, pagando infatti la clausola da 30 milioni Pellegrini può traferirsi in Spagna. Cruciali saranno i discorsi che verranno fatti sull’eventuale rinnovo. Al momento non c’è nulla in ballo e questo potrebbe favorire le pretendenti. Sul giocatore giallorosso c’è da registrare l’interesse della Juventus e dell’Inter, due club da sempre innamorate del centrocampista ex Sassuolo.

Biografia

Lorenzo Pellegrini è sposato dal 22 maggio 2018 con Veronica Martinelli. Dalla loro unione, il 15 agosto 2019 è nata la figlia Camilla. Quando era nella formazione Giovanissimi della Roma, ha sofferto di un’aritmia cardiaca, che ne aveva compromesso l’idoneità sportiva. Nel 2019 è stato testimonial di Telethon. Nel 2020, assieme ai compagni Dzeko, Kolarov e Zaniolo, ha partecipato ad un video promozionale per Qatar Airways.