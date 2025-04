Calciomercato Roma, Pellegrini via per Saelemakers?

Il prestito di Saelemakers alla Roma terminerà a fine stagione. L’esterno belga dopo la sua avventura nella capitale dovrebbe tornerà al Milan, a meno che la dirigenza giallorossa non faccia delle vere e proprie follie per l’acquisto definitivo.

Calciomercato Roma, l’offerta per Saelemakers

Come riporta Gasport, la Roma potrebbe aprire una trattativa con il Milan mettendo sul piatto Pellegrini e Abraham come contropartita. In quel caso i rossoneri potrebbero seriamente valutare la cessione di Saelemakers, ma occhio alla concorrenza. Il classe ’99 sarebbe nel mirino anche di diversi club delle Premier League.

Nel frattempo la Roma si prepara al Derby. Entrambe le squadre vogliono vincere la partita, considerando soprattutto i soli due punti che distanziano i biancocelesti dai giallorossi.