Calciomercato Roma, per gli esterni occhi sulla Bundesliga | Tutti i dettagli

Aspettando la ripresa del campionato, con i giallorossi che dovranno cercare di ottenere i primi 3 punti all’Olimpico contro l’Empoli, Tiago Pinto tiene aperti sempre gli occhi sul mercato, perchè questa squadra potrebbe essere migliorata ulteriormente a prescindere dall’attacco.

Calciomercato Roma, nuovo esterno in arrivo?

E allora ecco che il gm della Roma starebbe pensando all’esterno del Friburgo, Roland Sallai. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il calciatore avrebbe rifiutato l’Arabia per restare in Bundesliga, nonostante il contratto in scadenza nel 2024.