Calciomercato Roma

José Mourinho sta facendo impazzire già tutti. L’allenatore portoghese si inserirà sulla panchina giallorossa soltanto a fine campionato, periodo in cui inizierà, poco dopo, il calciomercato e, per la Roma sarà l’inizio di un nuovo futuro. Numerose le idee del tecnico, l’ultima è quella di Renato Sanchez.

Calciomercato Roma, Renato Sanchez il nuovo obiettivo

La Rivoluzione della Roma, iniziata da circa un anno, continua, a breve con l’inserimento dello Special One, si ricomincia dal calciomercato. Per la Roma è già futuro: José Mourinho ha riportato grande entusiasmo ed è già all’opera con il general manager Tiago Pinto per trovare i calciatori giusti per rilanciare i giallorossi. Tra questi c’è il centrocampista del Lille Renato Sanches.

L’unico problema potrebbe essere il valore del cartellino del centrocampista portoghese, abbastanza alto, ma l’idea di Tiago Pinto è quella di inserire alcune pedine di scambio, in tal modo si alleggerisce la spesa. La dirigenza e l’allenatore non hanno dubbi: è l’elemento giusto per alzare la qualità del centrocampo. La proprietà statunitense sembra orientata a dare il via libera alla trattativa sotto la regia di Jorge Mendes. Il Lille lo valuta oltre 30 milioni di euro. Anche il Milan e numerose altre società europee sono interessate, il prezzo del cartellino non scenderà.