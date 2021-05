Il Milan non si ferma sul mercato, anche se con meno intensità, in attesa del futuro. Le sorti della stagione sono in arrivo. I rossoneri nella lista dei desideri reinseriscono Soumaré.

Calciomercato Milan

Ritorno di fiamma a Milano. La dirigenza rossonera, ancora non attivissima per il prossimo calciomercato, ha già le idee abbastanza chiare. Nell’ultima finestra di mercato invernale il Milan aveva l’obiettivo di prendere un centrocampista forte fisicamente e che potesse eventualmente sostituire Franck Kessie. Tra tempo e questioni economiche, alla fine dopo vari contatti, la società si è assicurata Soualiho Meite in prestito al Torino. Ma l’obiettivo principale resta un altro.

Calciomercato Milan, obiettivo Soumaré

Paolo Maldini e Massara avevano puntato l’obiettivo su Soumaré, centrocampista del Lille, per poi chiudere l’accordo per l’ex Monaco. A Milano tornano all’attacco di Boubakary Soumaré. Anche se l’offerta di prestito con diritto di riscatto non è stata accettata dal Lille nell’ultimo tentativo, attualmente il giocatore senegalese resterà uno dei prossimi obiettivi di mercato.

Il contratto del franco-senegalese scade nel giugno del 2022 e non ha ancora rinnovato con i francesi. A fine stagione l’addio è sicuro. Il Milan dovrà cercare di accelerare la trattativa, sul centrocampista è arrivato anche il Leicester City. Soumaré potrebbe diventare un nuovo giocatore del Leicester City. L’accordo è più vicino di quello dei rossoneri. Il valore di Soumaré è di circa 30 milioni di euro.