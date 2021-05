La Roma stravince contro il Crotone e vede aprire uno spiraglio verso le coppe europee. Al momento, in settima posizione, a tre giornate dalla fine, ecco la situazione giallorossa.

Roma, fissi al settimo posto

La Roma stravince contro il Crotone, infliggendo un 5-0 netto e torna in corsa in classifica. I giallorossi sono al settimo posto con 58 punti, se finisse così il campionato della formazione capitolina, andrebbe a disputare l’Europa Conference League, la nuova competizione della Uefa che prenderà il via proprio quest’anno. Ma i giallorossi sono ambiziosi e hanno ancora 3 gare da disputare.

Roma, rush finale

Nel rush finale di stagione la Roma ha ancora 3 partite da giocare, nel turno infrasettimanale che si giocherà tra domani e mercoledì, la formazione di Paulo Fonseca partirà alla volta di Milano per il big match contro l’Inter. Una trasferta difficile che Fonseca dovrà studiare alla meglio, visto che le dirette concorrenti in classifica sono in agguato: il Sassuolo ha 56 punti, -2 dalla Roma.

Se la prossima di campionato è ostica, la successiva ancora di più: il derby capitolino. Sabato 15 maggio sarà Roma-Lazio all’Olimpico. Con due vittorie tra domani e sabato, la Roma potrebbe addirittura raggiungere i biancocelesti e sperare nell’Europa League. Il campionato della formazione di Trigoria, con a capo Paulo Fonseca, giocherà l’ultima giornata in Liguria: Spezia-Roma. Con i risultati giusti la Roma ha ancora chance di qualificarsi ad una due delle coppe europee possibili.

C’è da dire che, così com’è andata tutta la stagione, anche nel finale la storia non cambia sul versante degli infortuni. Al momento l’infermeria conta 9 giocatori, alcuni dei quali potrebbero anche rientrare per le prossime gare, ma al momento Fonseca ha i giocatori contati.