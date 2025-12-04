Il ds Massara sta lavorando per il calciomercato Roma di gennaio, dove la formazione di Trigoria necessita di rinforzare il reparto offensivo. La società starebbe avanzando per portare in capitale Yuri Alberto, il centravanti brasiliano del Corinthians.

Calciomercato Roma, Yuri Alberto nel mirino

Sembra che la società capitolina abbia già incontrato gli agenti del classe 2001, cresciuto nel Santos. I contatti tra le parti, avvenuti già alla fine di novembre, continuano a far crescere l’interesse reciproco. Il club brasiliano valuta il giocatore tra i 20 ed i 25 milioni di euro, ma sembra essere disposto a venire incontro alle esigenze del club di Trigoria. Il Corinthians, che ha rinnovato il suo contratto fino al 2030, direbbe sì alla formula del riscatto solo in caso di prestito oneroso.

La Roma ha diversi ostacoli: limitata liquidità in cassa, il fair play Uefa, l’incertezza dei risultati in Europa e per il piazzamento in classifica a fine campionato. Ciò che resta certo è la necessità del tecnico di avere rinforzi a gennaio. Massara continua a lavorare e, non a caso, nel mirino ci sono tutti calciatori che non stanno trovando spazio nelle loro squadre e che preferirebbero cambiare aria. Da Fabio Silva a Raspadori, fino a Zirkzee, la Roma dovrà mettere a segno un colpo importante a gennaio.